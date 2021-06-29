Цена нефти может стабилизироваться у $75/барр., цена золота - у $1800/унц. к концу 3К21 - Saxo Bank

Цена на нефть марки Brent к концу сентября текущего года может стабилизироваться в районе $75 за баррель, цена на золото - около $1800 за тройскую унцию, говорится в комментарии Saxo Bank.

Третий квартал текущего года будет для золота и нефти периодом консолидации, считает глава стратегий инвестбанка на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

"Потребуются экономические данные еще за сколько-то месяцев, чтобы рынок золота решил, действительно ли высокая инфляция будет преходящим явлением (как считают центробанки) или задержится надолго (как опасаемся мы). Поэтому золото будет в основном ориентироваться на направление движения американского доллара, предполагая, что реальные доходности облигаций США будут достаточно стабильно держаться в установившемся диапазоне", - пишет эксперт.

Волна пандемии COVID-19 с рисками распространения новых штаммов вируса может и не оказать значительного влияния на нефть, так как ОПЕК+ будет соответственно корректировать объемы добычи. Однако она отсрочит дальнейшее повышение цен, которое зависит от производственного потенциала ОПЕК+ и нехватки капитальных затрат в нефтяных компаниях, указывает Хансен. Золото же, по его мнению, должно будет отреагировать на новые вспышки позитивно, так как они ограничивают возможность центробанков повышать ставки даже при повышенной инфляции.

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