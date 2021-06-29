BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций NVIDIA

Долгосрочная перспектива для котировок акций NVIDIA Corp. остается умеренно позитивной, считают в BCS Express.

Котировки акций NVIDIA выросли на 5% во время основной торговой сессии в понедельник на фоне поддержки Broadcom, Marvell и MediaTek сделки по приобретению компании ARM, отмечают аналитики инвесткомпании.

"Цена бумаг NVIDIA возобновила рост в начале марта и продолжает подъем практически без остановки. В понедельник котировки обновили исторический максимум и с технической стороны выглядят перегретыми. Для "акций роста" это вполне приемлемо, но риски коррекции становятся более актуальными. Более того, акции торгуются по цене выше, чем средний прогноз аналитиков - $731 за штуку. Долгосрочная перспектива для акций остается умеренно позитивной, и рост может продолжиться, особенно после прохождения коррекции. Вход в позицию от текущих уровней сопряжен с повышенным риском", - указывают эксперты BCS Express.

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