Приток средств нерезидентов может спровоцировать укрепление рубля - Банк "Открытие"

Приток средств нерезидентов может спровоцировать укрепление рубля по отношению к доллару, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Мы наблюдаем постепенное формирование бокового тренда около уровня сопротивления в 72 руб./$1. Впрочем, высокие цены на сырьевые товары являются хорошей основой для стабильности российской валюты, а приток средств нерезидентов на фоне высоких ставок может "протолкнуть" ее в диапазон 71-72 руб./$1, который был в середине июня", - отмечает эксперт в своем комментарии.

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