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29 июня 2021 года 15:25
BCS назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли АФК Система-001Р-13бо, РЕСО-Лизинг-08пбо, ГидроМашСервис-3бо, Ритейл Бел Финанс-01 и ЛК Европлан БО-03, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Облигации из нашего списка продолжают торговаться разнонаправленно, в среднем цены изменились незначительно. Доходность ЛК Европлан БО-03 снизилась примерно на 20 б.п. Мы считаем, что в ближайшие 1-2 недели российский долговой рынок будет торговаться в боковике в ожидании свежих данных по инфляции, а также итогов заседания ЦБ РФ по ключевой ставке 23 июля", - отмечают эксперты инвесткомпании. АФК Система-001Р-13бо. АФК "Система" - крупный многопрофильный холдинг, входит в список системообразующих предприятий, основным активом является "МТС". Облигации "Системы" предлагают одну из самых высоких доходностей среди бумаг сопоставимых рейтингов при низких рисках дефолта и постепенном снижении долговой нагрузки, указывают аналитики. РЕСО-Лизинг-08пбо. "РЕСО-Лизинг" находится на 2 месте по объему лизинга легкового автотранспорта, по данным Эксперт РА за 2019 год. Темпы роста в среднем выше рынка: лизинговый портфель (чистые инвестиции в лизинг) по итогам 2019 года увеличился на 51% г/г (до 44,6 млрд руб.), что, по данным Эксперт РА, обеспечило эмитенту 3 место по объему нового бизнеса в 2019 году. Высокая прибыльность (ROEA 27%, ROAA 7%) поддерживает комфортный (3,6х) уровень коэффициента долг/капитал даже на фоне быстрого роста объема активов, отмечают аналитики BCS Express. ГидроМашСервис-3бо. ГМС - машиностроительный и инжиниринговый холдинг, один из крупнейших в России производителей насосного оборудования и компрессоров для нефтегазовой отрасли, ЖКХ и энергетики. Значительный портфель заказов поддержит рост доходов в кратко- и среднесрочной перспективе. При невысоких потребностях в капитальных вложениях риски обслуживания долга выглядят, по мнению экспертов, невысокими. Ритейл Бел Финанс-01. Компания является лидером в современном формате торговли в Белоруссии с долей 36%. Запас денежных средств на конец 2020 года покрывает погашения долга в 2021-22 гг. Валютные риски остаются повышенными, принимая во внимание высокую волатильность белорусского рубля, в котором номинирована практически вся выручка. В то же время 66% долга номинировано в долларах, а также в евро (своп рублевых обязательств). ЛК Европлан БО-03. Европлан - многолетний лидер рынка автолизинга в России. Лизинговый портфель на 31.03.2021 г. превысил 98,1 млрд руб. (прирост +9,3% с начала 2021 года). Порядка 46,5% лизингового портфеля представлено легковым автотранспортом, 33,8% - коммерческим и 11,9% - самоходной техникой, 6,4% - LCV, 2,2% - автобусы. "Лизинговый портфель хорошо диверсифицирован: компания в основном работает с малым и средним бизнесом. Мы оцениваем качество портфеля как высокое", - отмечают эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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