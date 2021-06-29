"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Qualcomm с прогнозной ценой $173

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Qualcomm Inc. с прогнозной ценой на уровне $173 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"На проходящей в эти дни всемирной выставке мобильных технологий MWC 2021 Qualcomm представила центральный процессор (ЦП) Snapdragon 888 Plus. Новинка представляет собой версию Snapdragon 888 с увеличенной тактовой частотой и улучшенной производительностью в сегменте ИИ. Эта модель ЦП не стала кардинально новым решением, однако за счет нее расширяется линейка наиболее производительных решений для самых дорогих смартфонов. О заказах на новый процессор Qualcomm уже объявили Asus, Motorola, Vivo и Xiaomi", - отмечает старший аналитик инвесткомпании Михаил Степанян.

Кроме того, обращает внимание эксперт, Qualcomm объявила о партнерстве в сегменте mmWave с 30 компаниями, среди которых операторы связи China Unicom, Deutsche Telekom AG, AT&T и производители телекоммуникационного оборудования (Ericsson, Motorola, Nokia, Samsung Electronics, Xiaomi и ZTE). "Полагаем, что широкая партнерская сеть Qualcomm и ведущие отраслевые позиции в направлении 5G позволят компании стать лидером в сегменте чипов для small cell", - указывает Степанян.

"Мы улучшаем прогноз роста индустриального подсегмента в среднесрочной перспективе. При этом ввиду недавнего подтверждения Apple готовности заменить модемы Qualcomm собственными устройствами корректируем оценку поступлений от сегмента мобильных решений. В то же время полагаем, что полный отказ от продуктов Qualcomm маловероятен, поскольку комплексное технологическое решение компании, включающее и модем, и RF front end компоненты демонстрирует высокую производительность", - отмечает аналитик "Фридом Финанс".

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