ЦБ РФ, вероятно, повысит ставку до 6,0% в июле - Росбанк

Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку на 50 б.п. (до 6,0%) по итогам заседания в июле текущего года, считают аналитики Росбанка.

"Комментарий Э. Набиуллиной в понедельник довольно сильно удивил нас своим "ястребиным" настроем: готовность рассматривать ужесточение политики на 25-100 б.п. сопряжена с устойчивостью инфляционных ожиданий и все еще "стимулирующим" характером процентной политики. Из тональности комментария можно сделать лишь один вывод: повышение ставки на 25 б.п. перестает быть базовым выбором, и в лучшем случае регулятор повторит сценарий июньского заседания (+50 б.п. с сохранением жесткой риторики). А в худшем случае возможны более жесткие решения, хотя пока трактовать набор предпосылок (инфляционные ожидания населения на 12 месяцев вперед - 11,9%, текущая инфляция - 6,2% г/г) в их пользу довольно затруднительно", - отмечают эксперты Росбанка.

Подобный сигнал, на взгляд аналитиков, не решает двух потенциальных проблем - последовательности денежно-кредитной политики (ДКП) (смена циклов в ответ на краткосрочные инфляционные шоки) и прозрачности коммуникации (нехватка аргументации в пользу варианта ужесточения политики на 100 б.п.).

"В частности, большим вопросом в моменте является качественная оценка процентной политики через призму реальных процентных ставок - выбор текущей инфляции или ожиданий населения видятся нам смещенными оценками "мягкости" ДКП. В противном случае "лучшим правилом" можно было бы сделать ежемесячную установку ключевой ставки на уровне текущей инфляции плюс спред 2,0-2,5 п.п. (компенсация реальной ставки) - тогда она была бы регулярно "нейтральной" с минимальными издержками для коммуникации", - пишут эксперты.

"Тем не менее, выбирая между предложенными вариантами для июльского заседания, мы склоняемся в пользу +50 б.п. (6,0%) с сохранением минимального пространства для последующего повышения ставки в дальнейшем (от 0 до 25 б.п.). Более точная траектория остается в прямой зависимости от риторики регулятора (а не от поступающих данных), и пока информации недостаточно для определения "терминальной" ставки", - указывают в Росбанке.

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