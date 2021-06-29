Акции авиакомпаний - рискованный актив в настоящее время - BCS Express

Акции авиакомпаний являются крайне рискованным активом в настоящее время, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Возможные серьезные проблемы с наймом персонала и возникновение новой более опасной волны коронавируса делает акции авиакомпаний крайне рискованным активом в данный момент. За ситуацией лучше наблюдать со стороны и поискать бумаги с более адекватной степенью риска. Если все же рассматривать акции авиаперевозчиков, то стоит обратить внимание на Delta Air Lines и Southwest Airlines Co. Эти авиакомпании будут более привлекательными для новых пилотов при выборе места работы ввиду высокой зарплаты на магистральных маршрутах. По мультипликаторам Delta Air Lines и Southwest Airlines также смотрятся лучше конкурентов", - указывает аналитик инвесткомпании.

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