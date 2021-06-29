Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, вероятно, в диапазоне 4260-4310п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, вероятно, в диапазоне 4260-4310 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Индикатор RSI продолжает указывать на преимущество "быков", потенциал для дальнейшего роста сохраняется. Индикатор MACD перешел на положительную территорию и продолжает двигаться вверх, что является позитивным сигналом. Ближайшее сопротивление для S&P 500 располагается на уровне 4300 пунктов", - указывает аналитик инвесткомпании Илья Зубков.

Также эксперт обращает внимание, что во вторник будет опубликован индекс потребительской уверенности за июнь. Консенсус-прогноз предполагает его рост до 119 пунктов с 117,2 в мае. Позитивная динамика показателя будет свидетельствовать об укрепляющейся уверенности потребителей в благополучном положении экономики США, отмечает Зубков.

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