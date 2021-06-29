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29 июня 2021 года 13:50
Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, вероятно, в диапазоне 4260-4310п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, вероятно, в диапазоне 4260-4310 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Индикатор RSI продолжает указывать на преимущество "быков", потенциал для дальнейшего роста сохраняется. Индикатор MACD перешел на положительную территорию и продолжает двигаться вверх, что является позитивным сигналом. Ближайшее сопротивление для S&P 500 располагается на уровне 4300 пунктов", - указывает аналитик инвесткомпании Илья Зубков. Также эксперт обращает внимание, что во вторник будет опубликован индекс потребительской уверенности за июнь. Консенсус-прогноз предполагает его рост до 119 пунктов с 117,2 в мае. Позитивная динамика показателя будет свидетельствовать об укрепляющейся уверенности потребителей в благополучном положении экономики США, отмечает Зубков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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