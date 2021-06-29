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29 июня 2021 года 13:28
Цена акций Morgan Stanley сохраняет потенциал роста в ближайшие месяцы - BCS Express
Котировки акций Morgan Stanley сохраняют умеренный потенциал восстановления в ближайшие месяцы, говорится в аналитическом материале BCS Express. Morgan Stanley - четвертый по капитализации банк Америки - оказался самым смелым в отрасли в плане скорости наращивания выплат, отмечают в инвесткомпании. Cо следующего квартала дивиденд вырастет в 2 раза (до $0,7 за квартал, что превысило большинство прогнозов, которые закладывали $0,5 на акцию). Кроме того, обращают внимание эксперты, банк готов в течение года провести обратный выкуп на общую сумму до $12 млрд, что более чем вдвое превышает ожидаемые суммарные дивидендные выплаты ($5 млрд). Новость была бурно отыграна на вечерней расширенной сессии в США в понедельник, где бумаги прибавляли более 3% в моменте. Котировки акций Morgan Stanley во вторник утром торговались на Санкт-Петербургской бирже выше $90 за штуку. Технически потенциал роста сохраняется, считают в BCS Express - цена бумаги почти на 7% ниже уровней начала месяца. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-MORGAN/STANLEY-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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