Цена акций Morgan Stanley сохраняет потенциал роста в ближайшие месяцы - BCS Express

Котировки акций Morgan Stanley сохраняют умеренный потенциал восстановления в ближайшие месяцы, говорится в аналитическом материале BCS Express.

Morgan Stanley - четвертый по капитализации банк Америки - оказался самым смелым в отрасли в плане скорости наращивания выплат, отмечают в инвесткомпании. Cо следующего квартала дивиденд вырастет в 2 раза (до $0,7 за квартал, что превысило большинство прогнозов, которые закладывали $0,5 на акцию).

Кроме того, обращают внимание эксперты, банк готов в течение года провести обратный выкуп на общую сумму до $12 млрд, что более чем вдвое превышает ожидаемые суммарные дивидендные выплаты ($5 млрд). Новость была бурно отыграна на вечерней расширенной сессии в США в понедельник, где бумаги прибавляли более 3% в моменте.

Котировки акций Morgan Stanley во вторник утром торговались на Санкт-Петербургской бирже выше $90 за штуку. Технически потенциал роста сохраняется, считают в BCS Express - цена бумаги почти на 7% ниже уровней начала месяца.

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