Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 72-73 руб./$1 во вторник - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля к доллару, скорее всего, останется во вторник в диапазоне 72-73 руб./$1, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс рубля на торгах во вторник находится около отметки 72,4 руб./$. В понедельник после уплаты налога на прибыль рубль окончательно потерял поддержку налогового периода, снижение нефтяных цен также негативно для российских активов. Во многом движение курса пары USD/RUB в ближайшие дни будет зависеть от состояния глобального спроса на риск на фоне публикации трудовой статистики в США в среду и пятницу. Мы ожидаем, что курс во вторник умеренно вырастет и останется в диапазоне 72-73 руб./$1", - указывают эксперты банка.

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