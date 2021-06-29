Минфин, вероятно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26240 и ОФЗ 26237 либо ОФЗ 26239 - Уралсиб

Минфин, вероятно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26240 с погашением в июле 2036 года и ОФЗ 26237 с погашением в 2029 году либо ОФЗ 26239 с погашением в 2031 году, говорится в обзоре Уралсиба.

Минфин зарегистрировал еще два новых выпуска ОФЗ с фиксированным купоном, констатирует аналитик Ирина Лебедева: ОФЗ 25085 с погашением в сентябре 2025 года и ОФЗ 26240 с погашением в июле 2036 года. Номинальный объем обоих по 500 млрд руб. Таким образом, отмечает Лебедева, сейчас для размещения на первичном рынке доступны пять выпусков ОФЗ с фиксированным купоном.

"Мы полагаем, что на аукционах в среду финансовое ведомство предложит, скорее всего, ОФЗ 26240, это будет лимитный аукцион. В дополнение Минфин может предложить либо ОФЗ 26237 с погашением в 2029 году, которые он начал размещать на прошлой неделе и спрос на которые оказался относительно высоким (был размещен весь намеченный объем), либо ОФЗ 26239 с погашением в 2031 году, этот выпуск предлагался две недели назад. Размещение же коротких ОФЗ 25085 нам кажется маловероятным, особенно после жесткого комментария главы ЦБ относительно перспектив денежно-кредитной политики", - пишет эксперт корпорации.

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