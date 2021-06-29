Возможно снижение евро до 1,1800 - "Открытие Брокер"

Возможно снижение курса пары EUR/USD до уровня 1,1800, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Доллар прибавлял во вторник утром в цене против большинства представителей группы G10, но швейцарский франк и иена стабильны относительно американского конкурента. Мы видим спрос на валюты "тихой гавани" на фоне сокращения аппетита инвесторов к риску. Динамика на валютном рынке также отражает опасения инвесторов по поводу того, что распространение штамма "Дельта" может быть серьезной угрозой для глобального экономического роста. Индекс доллара в середине июня установил 2-месячные максимумы около 92,40 п., а затем наблюдалась коррекция до 91,50 п. Сейчас есть шанс возобновить рост и переписать новые экстремумы около 93 п. Мы по-прежнему видим возможность для курса пары EUR/USD снизиться до 1,1800, а для курса GBP/USD - до 1,3700", - отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.

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