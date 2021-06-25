.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Splunk с целью $185,5
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 июня 2021 года 17:31
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Splunk с целью $185,5
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Splunk Inc. с целью $185,5 за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Одним из ключевых среднесрочных драйверов роста котировок выступает структурная трансформация Splunk из поставщика решений on-premise в SaaS-провайдера. На этом пути компания уже достигла значительных успехов: по итогам первого квартала 2021 года доля облачных продуктов в структуре новых заказов превысила 56%, а на облачные решения пришлось 38,6% от оборота (35,5% в годовом выражении) против 13,2% по состоянию на конец 2019 года. Кроме того, важно отметить, что облачная выручка увеличивается не только за счет миграции пользователей с одного продукта компании на другой, но и благодаря чистому притоку новых клиентов (прирост выручки в этом сегменте составил больше 74% г/г)", - отмечает эксперт "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. Кроме того, Splunk расширяет свое присутствие на облачном рынке за счет сделок M&A. Так, в 2020г эмитент приобрел три компании (Flowmill, Rigor, Plumbr), в портфелях которых преобладали продукты для мониторинга, а недавнее поглощение TruSTAR усилит позиции Splunk в подсегменте безопасности. По ожиданиям менеджмента, к 2023г 80% заказов будут приходиться на облачные продукты. По мнению Меркулова, в пользу того, что решение о трансформации структуры обоснованно, свидетельствуют рыночные позиции эмитента. В настоящее время к ключевым направлениям его деятельности относятся системы управления событиями безопасности (SIEM), где, согласно последнему отчету Gartner, Splunk сохраняет ведущие позиции; управление ИТ-задачами (ITOM), где, по мнению IDC и Gartner, эмитент также является лидером; мониторинг, где Splunk был отмечен Gartner в качестве компании, реализующей эффективную стратегию развития.Splunk представила в целом сильный отчет по итогам первого квартала 2021 года. Выручка выросла на 16%, что было на 2,1% лучше ожиданий рынка и на 3,2% больше первоначального медианного прогноза менеджмента. Однако EPS non-GAAP оказалась хуже консенсуса аналитиков на 30%: убыток на акцию составил $0,91. Это, по мнению аналитика, было вызвано ростом доли продаж через посредников, увеличением численности персонала в сегментах реализации и R&D, а также затратами на запуск новых продуктов. Однако, по ожиданиям менеджмента, повышение операционных расходов не будет носить устойчивый характер. "Эмитент торгуется со значительным дисконтом к сопоставимым компаниям, ведущим деятельность в секторе разработки ПО, - указывает Меркулов. - С учетом консервативного допущения о том, что совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR) выручки за трехлетний период достигнут 19,5%, апсайд к компаниям-аналогам составляет около 70%. В качестве базового мы принимаем тезис, что эмитент завершит основную фазу трансформации к концу 2022г, после чего будет отмечаться ускоренное восстановление маржинальности и рост CFO, FCF.Позитивными факторами для Splunk выступают сильные отраслевые позиции, агрессивная стратегия расширения бизнеса, высокие темпы увеличения выручки на клиента, а также успешно проводимая облачная трансформация". Аналитик "Фридом Финанс" рекомендует открывать длинные позиции в бумагах компании в момент прохождения ею нижней точки своего текущего цикла. Восстановление экономической активности в США и увеличение ИТ-бюджетов организаций будут стимулировать расходы клиентов на SaaS- и лицензионные решения, что будет поддерживать расширение бизнеса компании до конца года. Менеджмент ожидает увеличения объемов заказов во II полугодии 2021г. Splunk - разработчик программного обеспечения для обработки машинных данных. Продукты компании позволяют в режиме реального времени анализировать информацию для того, чтобы определять узкие места ИТ-систем и бизнеса в целом, оптимизировать качество обслуживания, находить возможные бреши в системе информационной безопасности предприятия либо следы действий мошенников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-SPLUNK-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
25 июня 2021 года 18:27
Проблемы металлургов от введения пошлин на экспорт металлов могут быть меньше, чем их оценивает рынок, считает исполнительный директор Департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артем Тузов. "Котировки бумаг металлургов продолжают негативно реагировать на введение пошлин на экспорт металлов.... читать дальше
.25 июня 2021 года 18:01
"Финам" рекомендует держать акции Bank of America с целевой ценой на конец 2021г на уровне $41,7, что предполагает потенциал роста 3,8%, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. Аналитик "Финама" Игорь Додонов называет следующие факторы в пользу рекомендации: - Начало этого года... читать дальше
.25 июня 2021 года 17:00
Финам" рекомендует покупать акции БПИФ "Дивидендные Аристократы РФ" с целевой ценой 11,9 руб., что предполагает потенциал роста 9,3% от текущих уровней в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитик "Финама" Сергей Кауфман указывает на следующие факторы в пользу... читать дальше
.25 июня 2021 года 16:32
Индекс S&P 500 может консолидироваться в пределах 4400-4345 пунктов в 3К21, полагает аналитик BCS Express Оксана Холоденко. Индекс S&P 500 с начала года прибавил около 14% и находится в районе исторических максимумов. Рост проходит волнообразно - усилилась волатильность. Эксперт указывает на... читать дальше
.25 июня 2021 года 15:58
Акции "РусАла", "АЛРОСА" и "Совкомфлота" будут интересны на следующей неделе, говорится в аналитическом материале BCS Express. "Котировки акций "РусАла" к текущему моменту потеряли 4,4% с начала недели. Основное снижение пришлось на четверг на фоне новости о планируемом введении экспортных пошлин... читать дальше
.25 июня 2021 года 15:29
"Финам" открыл торговую идею "покупать Advanced Micro Devices с целью $98 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: $82,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Наблюдается рост спроса на графические... читать дальше
.25 июня 2021 года 14:56
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1680 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,7%, стоп-приказ: 1430 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Котировки акций компании за последние... читать дальше
.25 июня 2021 года 13:31
Рынок должен позитивно воспринять выделение онлайн-бизнесов X5 Retail в отдельную структуру, полагает аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Наблюдательный совет Х5 Retail Group одобрил выделение цифрового бизнеса в отдельную бизнес-единицу в структуре группы, отмечается в комментарии банка.... читать дальше
.25 июня 2021 года 13:08
Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4220-4270 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Индикатор RSI продолжает указывать на... читать дальше
.25 июня 2021 года 12:36
"АЛРОСА" недооценена к аналогам по ключевым финансовым мультипликаторам, справедливая стоимость обыкновенной акции компании на конец 2021г равна 151,71 руб., отмечается в аналитическом материале "Фридом Финанс". "Продажи алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" за пять месяцев 2020 года выросли на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.