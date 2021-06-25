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25 июня 2021 года 17:00
"Финам" рекомендует покупать акции БПИФ "Дивидендные Аристократы РФ" с целью 11,9 руб
Финам" рекомендует покупать акции БПИФ "Дивидендные Аристократы РФ" с целевой ценой 11,9 руб., что предполагает потенциал роста 9,3% от текущих уровней в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитик "Финама" Сергей Кауфман указывает на следующие факторы в пользу рекомендации: - В БПИФ "Дивидендные аристократы РФ" входят акции, которые два года подряд являются лидерами по дивидендной доходности индекса Мосбиржи. - За счет такой структуры дивидендная доходность индекса по итогам 2021 года может достигнуть 9,7% против 6,9% у индекса Мосбиржи. - БПИФ имеет высокую диверсификацию между семью секторами, что позволяет не зависеть сильно от ситуации в том или ином секторе экономики. - БПИФ является готовым портфелем. Он позволяет не тратить время на выбор акций и при этом зарабатывать вместе с рынком. БПИФ "Дивидендные аристократы РФ" - это биржевой паевой инвестиционный фонд, который инвестирует в акции дивидендных российских компаний. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПИФЫ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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