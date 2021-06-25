Акции РусАла, АЛРОСА и Совкомфлота будут интересны на следующей неделе - BCS Express

Акции "РусАла", "АЛРОСА" и "Совкомфлота" будут интересны на следующей неделе, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Котировки акций "РусАла" к текущему моменту потеряли 4,4% с начала недели. Основное снижение пришлось на четверг на фоне новости о планируемом введении экспортных пошлин на металлы. У "РусАла" высокая чувствительность к подобным изменениям из-за высокого долга. Чистая прибыль в этом году может снизиться более чем на 10%. Негативный эффект уже заложен в котировки, а с учетом текущего снижения, большего обвала не ожидается. Долгосрочная перспектива все еще остается умеренно позитивной", - отмечают эксперты инвесткомпании.

По их мнению, высокая стоимость алюминия и спрос на этот металл могут поддержать финансовые результаты компании. Это также относится и к другим металлам, производимых "Норникелем", доля в котором есть у "РусАла".

"Котировки акций "РусАла" в среднесрочной перспективе могут вернуться к уровню 53 руб., а закрепление выше послужит сигналом к возобновлению восходящей тенденции с ориентиром выше 55 руб.", - указывают аналитики.

Акции "АЛРОСА" значительно выросли за последний месяц в ожидании высоких дивидендов и на фоне высокой стоимости алмазов и стали более волатильными. При этом движения происходят без существенных корпоративных новостей.

Эксперты напоминают, что на следующей неделе в среду бумаги последний день будут торговаться с дивидендами, что может поддержать покупателей в росте к 140 руб. "Диапазон 140-145 руб. выступает зоной торможения и преодолеть его в ближайшие дни, скорее всего, не получится. Более вероятным сценарием видится сохранение боковика в рамках 130-140 руб. После дивидендной отсечки среднесрочный взгляд останется умеренно позитивным. Закрытие дивидендного гэпа будет постепенным, в ожидании восстановления свободного денежного потока (FCF) и последующих дивидендов. Продажи алмазов демонстрируют, что финансовые результаты за II квартал могут оказаться сильными", - пишут стратеги инвесткомпании.

Снижение котировок акций "Совкомфлота" остановилось с момента IPO в начале мая, и в акциях началась восходящая тенденция. С прошлой пятницы в акциях "Совкомфлота" наблюдается локальная коррекция. На взгляд аналитиков BCS Express, акции интересны на фоне дивидендов, по которым на следующей неделе в четверг ожидается последний день для покупки.

"История "Совкомфлота" долгосрочная, умеренно позитивный взгляд строится за счет дивидендов, а также ожидаемого развития СПГ-рынка. С технической стороны котировки держатся выше 21- и 50-дневных скользящих средних, что можно расценить как интерес покупателей к относительно высокой цене. Конечно, до полного восстановления к цене IPO еще далеко, но дивиденды могут поддержать краткосрочную перспективу. Среднесрочная же картина пока выглядит нейтрально и будет зависеть от настроения инвесторов после дивидендного гэпа", - отмечают эксперты.

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