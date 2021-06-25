"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1680 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,7%, стоп-приказ: 1430 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Котировки акций компании за последние несколько недель снизились на фоне таких факторов, как прогнозируемое снижение экспорта СПГ в ЕС, повышение санкционных рисков и давление на стоимость нефти в результате потенциального увеличения добычи странами ОПЕК+. Однако "НОВАТЭК" увеличивает объем экспорта в азиатский регион, а санкционные угрозы и изменение нефтяных цен не так сильно влияют на эмитента, как на другие российские нефтегазовые компании. Поэтому мы рекомендуем покупать акции на просадке с возможностью заработать в краткосрочном и долгосрочном горизонте", - отмечают аналитики "Финама".

"С точки зрения теханализа бумага устойчиво движется в рамках растущего тренда и сейчас находится на локальном уровне поддержки. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 1680 руб. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 1430 руб., риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,9", - указывают эксперты инвесткомпании.

Компания "НОВАТЭК" является крупнейшим экспортером сжиженного природного газа в России. На данный момент компания производит около 20 млн тонн СПГ в год, но уже через несколько лет объем может увеличиться до 50-70 млн тонн.

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