Рубль будет торговаться в диапазонах 72,5-73,5 руб./$1 и 85,5-86,8 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 72,5-73,5 руб./$1 и 85,5-86,8 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.

"Утреннюю сессию торгов на Московской бирже рубль начал уверенно - с отметки 72,25 руб./$1. При этом, в течение всей недели российская валюта плавно укреплялась - от 73,3 руб./$1 в понедельник до 72,1 руб./$1 в пятницу. Причиной тому можно считать рост цены на нефть: с конца мая ценник на "черное золото" уверенно растет и уже добрался до отметки $75,64/барр.", - напоминает Зотов.

Многие аналитики связывают этот тренд с большими ожиданиями от скорого восстановления экономики и оживления спроса на энергоносители. По данным доклада Американского института нефти (API), в США внутренние поставки нефти в мае этого года достигли 19,8 млн баррелей в сутки, что ниже на 2,8% показателей аналогичного периода прошлого года. А вот поставки авиатоплива в мае возросли на 8% по сравнению с апрелем. В своем прогнозе Международное энергетическое агентство говорит об увеличении спроса на нефть в Китае и Индии. Кроме того, ведущие мировые банки так же предсказывают рост цен на нефть вплоть до $100 за баррель.

"По моему мнению, это маловероятный сценарий, - считает эксперт банка. - В действительности, фактором для роста нефти может стать слабеющий доллар, но это противоречит заявлением ФРС о повышении ставок. Так же на рост цены может повлиять увеличение реального спроса на топливо: открытие границ и восстановление авиасообщения. Но очевидно, что в России ситуация развивается иначе - власти вводят новые ограничения, закрывают летние фестивали. Тревогу навевают новости об объявленном в Бурятии локдауне. Страна на пороге третьей волны коронавируса, поэтому радужные прогнозы относительно стабилизации цены на нефть строить пока рано".

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