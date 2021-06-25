Рынок должен позитивно воспринять выделение онлайн-бизнесов Х5 в отдельную структуру - Газпромбанк

Рынок должен позитивно воспринять выделение онлайн-бизнесов X5 Retail в отдельную структуру, полагает аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

Наблюдательный совет Х5 Retail Group одобрил выделение цифрового бизнеса в отдельную бизнес-единицу в структуре группы, отмечается в комментарии банка. Онлайн-проекты Х5 включают интернет-гипермаркет "Впрок", сервисы экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток" и логистического оператора "последней мили" 5Post. Компания рассматривает несколько вариантов, которые включают как привлечение инвесторов на открытом рынке капитала или инвестиции через стратегическое партнерство, так и самостоятельное развитие в рамках Х5.

"Выделение онлайн-бизнесов в отдельную структуру является логичным шагом на пути монетизации этого актива путем привлечения стратегического инвестора либо через вывод на фондовую биржу. В этом контексте мы считаем, что рынок должен позитивно воспринять эту новость, поскольку выделение стоимости онлайн-бизнесов безусловно позитивно отразится на рыночной оценке бизнеса всей группы", - считает Ибрагимов.

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