Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4255-4280 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4220-4270 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Индикатор RSI продолжает указывать на преимущество "быков", при этом потенциал для дальнейшего роста остается значительным. Ближайшее сопротивление располагается на уровне 4300 пунктов", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Также в комментарии отмечается, что ФРС объявила о результатах стресс-теста, проведенного в 2021 году в соответствии с законом Додда-Франка (DFAST), которые показали, что крупные фирмы характеризуются достаточным объемом капитала для покрытия убытков в стрессовых условиях. Как следствие, все дополнительные временные ограничения на распределение капитала истекают 30 июня в соответствии с предыдущим заявлением.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.