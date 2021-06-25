Рубль на следующей неделе может вернуться к 73 руб./$1 - Росбанк

Рубль на следующей неделе может снова направиться к отметке 73 руб./$1, говорится в комментарии Росбанка.

"Рубль с начала недели показывает средние (но для себя неплохие) результаты, прибавляя 0,9% с начала текущей недели, показав результат наравне с южноафриканским рандом (+1,0%). Однако он уступил преимущество бразильскому реалу (+3,6%) и мексиканскому песо (+3,3%). Несмотря на поддержку подорожавшей в преддверии встречи ОПЕК+ нефти (баррель Brent выше $75), на предстоящей неделе рубль может ослабить тренд укрепления и вновь устремиться 73,0 руб./$1. На наш взгляд, аргументы относительно стандартны: окончание налогового периода в понедельник может вернуть внимание к ежедневным покупкам валюты со стороны Минфина (эквивалент 10,5 млрд руб./д.), а также усилить вес геополитической премии", - прогнозируют эксперты банка.

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