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25 июня 2021 года 11:43
Новые пошлины на металл снизят конкурентоспособность российских металлургов - Банк "Открытие"
Введение пошлин на экспорт металлов, о которых было объявлено 24 июня, перераспределит высокую прибыль российских металлургов в пользу Правительства, снизив их конкурентоспособность, полагает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" Даниил Каримов. Эксперт указывает, что за последние 12 месяцев уверенный рост мировых цен на цветные и черные металлы сформировал благоприятную конъюнктуру для российских металлургических компаний - Bloomberg Industrial Metal Index вырос с июня 2020г на 47%. Высокие цены на металлы и растущий внешний спрос вкупе с ослаблением рубля обеспечили металлургические компании дополнительными финансовыми ресурсами, которые были направлены на улучшение финансовых метрик и выплаты акционерам. Таким образом, на текущий момент для большинства из них последствия пандемии были сглажены, а у ряда компаний финансовое положение по итогам 2К21 может оказаться даже лучше показателей 2019г., подчеркивает аналитик банка. "Несмотря на позитивные факторы, резкий рост цен на металлы привел к существенному снижению маржинальности для потребителей металлопродукции внутри России. Это отражается на возможностях и темпах дальнейшего восстановления экономической активности в России, поэтому неудивительно, что Правительство активизировало усилия по сдерживанию цен на металлы. В аналогичном направлении уже несколько месяцев работает и Правительство Китая", - отмечает Каримов. На взгляд эксперта, внешний рынок играет ключевую роль для большинства компаний в секторе цветных и черных металлов, поэтому любые дополнительные пошлины приведут к снижению рентабельности по EBITDA российских металлургов относительно их основных конкурентов на мировой арене при прочих равных условиях. При этом влияние на финансовые показатели будет существенно варьироваться от компании к компании. Непосредственно от прямого воздействия пошлин сильнее всего EBITDA снизится в секторе цветных металлов, где компании направляют более 50% производимой продукции на экспорт, полагает Каримов. Так, "Норильский Никель" экспортировал около 88% произведенного в 2020г никеля, а "РусАл" направил на внешние рынки около 50% алюминия. "Однако нельзя сказать, что российские металлурги однозначно отдают предпочтение внешнему рынку, - подчеркивает эксперт. - Текущая структура поставок - скорее следствие низкой емкости российского рынка цветных и черных металлов по сравнению с объемами производства. Например, емкость российского рынка меди составляет до 30% от уровня ее производства, что вынуждает отправлять на экспорт оставшиеся 70%. С этой точки зрения проблема высоких цен складывается не из-за дефицита металлов в России и точно не из-за высоких внутренних премий к экспортным ценам, а исключительно из-за внешней конъюнктуры". При этом в последний месяц уже наблюдалось сокращение цен по всему спектру цветных и черных металлов на мировом рынке. По оценкам "Открытие Research", во второй половине года котировки металлов продолжат снижение в сторону своих более фундаментально обоснованных уровней. "Высокая эффективность операционной деятельности и благоприятная конъюнктура I полугодия 2021г позволят большинству металлургических компаний в России без существенного ухудшения финансовых показателей преодолеть период нормализации цен даже с учетом вводимых пошлин. Однако значительная недополученная прибыль от пошлин ограничит возможности металлургов по наращиванию своих конкурентных преимуществ в период, когда требуется существенный рост инвестиций в новые проекты по экологии и другие актуальные темы", - резюмирует Каримов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МЕТАЛЛУРГИ-ПОШЛИНЫ-ПРОГНОЗ
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