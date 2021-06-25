Доходность 10-летних ОФЗ в пятницу будет двигаться к уровню 7,10% годовых - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ в пятницу будет двигаться к уровню 7,10% годовых, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Кривая доходности ОФЗ в четверг сместилась вниз на 1-2 б.п. Рост цен на нефть и укрепление рубля усилили интерес инвесторов к ОФЗ. Хорошая статистика из США и сохранение стимулирующей монетарной политики Банком Англии поддержали спрос на рисковые активы. Локальные гособлигации развивающихся стран вчера преимущественно дорожали. 10-летние облигации Индонезии снизились в доходности на 18 б.п., Турции - на 26 б.п., Бразилии - на 12 б.п., ЮАР - на 4 б.п. В пятницу утром для локальных облигаций ЕМ формируется позитивный новостной фон благодаря ожиданиям увеличения расходов США на инфраструктурные проекты. В то же время риски повышения ключевой ставки ЦБР выше 6% в краткосрочной перспективе сдерживают спрос на ОФЗ. Сегодня ожидаем, что доходность 10-летних ОФЗ будет двигаться в направлении к 7,10% годовых (-2 б.п. к закрытию четверга)", - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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