Идея дня: инвесторам стоит обратить внимание на банковский сектор США - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на банковский сектор США, обещающий рост доходности в следующие 12 месяцев, полагают аналитика "ВТБ Мои Инвестиции".

"Мы ожидаем, что на следующей неделе многие банки США объявят об увеличении дивидендных выплат. Полагаем, что сектор покажет доходность выше рыночной в следующие 12 месяцев и рекомендуем увеличивать позиции. Помимо Huntington, мы обращаем внимание на JPMorgan и Truist", - пишут эксперты инвестиционной платформы.

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