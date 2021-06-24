Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $74-81/барр. - Управление Активами

Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $74-81 за баррель Brent при условии минимальной вероятности введения повторных карантинных ограничений, говорится в комментарии портфельного менеджера Сбер Управление Активами Александры Фалковой.

Восстановление спроса на нефть на фоне постепенного ослабления карантинных ограничений в европейских странах и США вкупе со скоординированными действиями стран-участниц соглашения ОПЕК+ обусловило рост цен на нефть на 47% в долларовом выражении с конца 2020г - до более чем $75 за баррель, напоминает Фалкова.

"Одной из основных задач соглашения ОПЕК+ являлось снижение совокупных мировых запасов нефти в странах ОЭСР до среднего за пять лет уровня, успешное выполнение которой видно уже в июне 2021г. В этой связи дальнейшее благополучное взаимодействие участников соглашения ОПЕК+ по постепенному увеличению квот на нефтедобычу обусловит динамику цен на нефть в среднесрочной перспективе (как минимум до конца 2021г)", - отмечает эксперт.

Еще одним важным фактором влияния на котировки нефти, по мнению аналитика, может стать подписание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке. Если санкции США в отношении Ирана будут сняты, то исламская республика в среднесрочной перспективе смогла бы нарастить суточную добычу нефти на 0,5-1,1 млн барр. Однако последние заявления представителей США и недавно избранного президента Ирана И. Раиси свидетельствуют о значительных разногласиях в этом направлении.

"Таким образом, на фоне умеренного дефицита на рынке черного золота стоит ожидать, что котировки нефти Brent сохранятся в диапазоне $74-81/барр. при условии минимальной вероятности введения повторных карантинных ограничений из-за распространения новых мутаций вируса COVID-19. Для российского рубля в сценарии отсутствия геополитической напряженности это позволяет надеяться на сохранение курса вблизи 70-72 руб. за доллар США с перспективами укрепления ниже 70 руб. в случае дальнейшей деэскалации санкционной риторики", - прогнозирует Фалкова.

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