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24 июня 2021 года 16:32
Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $74-81/барр. - Управление Активами
Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $74-81 за баррель Brent при условии минимальной вероятности введения повторных карантинных ограничений, говорится в комментарии портфельного менеджера Сбер Управление Активами Александры Фалковой. Восстановление спроса на нефть на фоне постепенного ослабления карантинных ограничений в европейских странах и США вкупе со скоординированными действиями стран-участниц соглашения ОПЕК+ обусловило рост цен на нефть на 47% в долларовом выражении с конца 2020г - до более чем $75 за баррель, напоминает Фалкова. "Одной из основных задач соглашения ОПЕК+ являлось снижение совокупных мировых запасов нефти в странах ОЭСР до среднего за пять лет уровня, успешное выполнение которой видно уже в июне 2021г. В этой связи дальнейшее благополучное взаимодействие участников соглашения ОПЕК+ по постепенному увеличению квот на нефтедобычу обусловит динамику цен на нефть в среднесрочной перспективе (как минимум до конца 2021г)", - отмечает эксперт. Еще одним важным фактором влияния на котировки нефти, по мнению аналитика, может стать подписание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке. Если санкции США в отношении Ирана будут сняты, то исламская республика в среднесрочной перспективе смогла бы нарастить суточную добычу нефти на 0,5-1,1 млн барр. Однако последние заявления представителей США и недавно избранного президента Ирана И. Раиси свидетельствуют о значительных разногласиях в этом направлении. "Таким образом, на фоне умеренного дефицита на рынке черного золота стоит ожидать, что котировки нефти Brent сохранятся в диапазоне $74-81/барр. при условии минимальной вероятности введения повторных карантинных ограничений из-за распространения новых мутаций вируса COVID-19. Для российского рубля в сценарии отсутствия геополитической напряженности это позволяет надеяться на сохранение курса вблизи 70-72 руб. за доллар США с перспективами укрепления ниже 70 руб. в случае дальнейшей деэскалации санкционной риторики", - прогнозирует Фалкова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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