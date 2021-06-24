"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Southern Copper с целью $76

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Southern Copper Соrp. с целью $76 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,62%, стоп-приказ: $57,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Одним из факторов снижения котировок компании с середины мая является продажа Китаем металлов, в том числе меди, из резервов. В текущий момент влияние этого триггера ослабевает, и вероятно возобновление дальнейшего роста цен на медь. На наш взгляд, следствием этой тенденции будет возврат котировок Southern Copper Corporation к максимумам, достигнутым ранее", - отмечают аналитики "Финама".

С точки зрения технического анализа, котировки компании скорректировались на 30%, но долгосрочный восходящий тренд сохраняется. "Ближайшая поддержка расположена в районе $58,5. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущих уровней с целью $76. При покупке на 12% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $57,9 риск на портфель составит 0,97%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,54", - указывают эксперты.

Southern Copper Corporation - одна из крупнейших интегрированных компаний-производителей меди в мире, также добывает молибден, цинк и серебро. Все производственные объекты, осуществляющие добычу, плавку и переработку, расположены в Перу и Мексике.

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