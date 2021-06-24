Котировки акций Bristol-Myers могут вырасти на 20% - "Финам"

Котировки акций Bristol-Myers Squibb Co. могут вырасти на 20%, говорится в аналитическом материале "Финама".

"Bristol-Myers Squibb на сегодняшний момент обладает обширным портфелем препаратов, который насчитывает более 30 наименований. Главными средствами компании являются Eliquis для предотвращения тромбов и уменьшения риска инсультов, Opdivo для лечения некоторых видов рака, Orencia от ревматоидного и псориатического артрита, Sprycel для терапии некоторых видов лейкемии и Yervoy для лечения поздних стадий меланомы. В марте 2021г FDA одобрила препарат Idecabtagen Vicleucel, для пациентов с рецидивирующей или рефрактерной множественной миеломой, которые уже прошли курс лечения четырьмя или более линиями терапии", - отмечают эксперты инвесткомпании.

По их оценкам, Bristol-Myers отличается выраженной фундаментальной недооцененностью, и аналитики "Финама" считают данную бумагу привлекательным вложением на долгосрочную перспективу. Оценка справедливой стоимости Bristol-Myers составляет $ 179,86 млрд, или $ 79,94 на акцию, что предполагает потенциал роста в размере 20% от текущего ценового уровня.

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