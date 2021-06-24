Котировки нефти в 3К21 могут достигать в моменте $80 за баррель - BCS Express

Котировки нефти в 3К21 могут достигать в моменте отметки $80 за баррель Brent, а средние уровни будут удерживаться в диапазоне $68-73 за баррель Brent, отмечается в аналитическом материале BCS Express.

"Еще в начале года цена выше $60 за баррель казалась фантастикой, а сегодня аналитики всерьез обсуждают возможность $100 по Brent, - отмечает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. - Котировки ближних фьючерсов сейчас торгуются около $75 на фоне сильного спроса, обусловленного смягчением локдаунов после COVID-19, и ограниченного предложения, контролируемого ОПЕК+".

Актуальное состояние рынка, по мнению аналитика, может охарактеризовать прогноз по балансу от картеля, опубликованный в начале июня. Альянс ожидает дефицит на уровне 1,4 млн б/с на протяжении 2021г. При этом уровень мировых запасов нефти уже сейчас вернулся к средним значениям за 5 лет и дальнейшее снижение уже выглядит избыточным, поскольку повысит риски серьезных перебоев с поставками в будущем. При этом инвестиции в новые нефтяные проекты снизились, главным образом из-за популяризации ESG в развитых странах.

"Именно это становится причиной того, что крупнейшие нефтяные трейдеры и аналитические дома высказывают опасения, что в ближайшие годы мир может столкнуться с энергетическим кризисом, а цены на нефть окажутся трехзначными из-за недоинвестирования в отрасли. Перспективы III кв. 2021г позволяют предположить, что в моменте котировки могут достичь $80 за баррель Brent, а средние уровни будут лежать в районе $68-73 за баррель. Годовой консенсус прогноз, по опросам Reuters, в конце мая предполагал цену на уровне $64,8 за баррель, однако уже по итогам июня оценки аналитиков могут вырасти", - указывает Галактионов.

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