HP - ставка на игровую индустрию и восстановление спроса на офисную технику - Sber CIB

Покупка акций HP Inc. - ставка на игровую индустрию и восстановление спроса на офисную технику, говорится в комментарии Sber CIB.

"HP Inc., выпускающая компьютеры и принтеры, ждёт, что в этом финансовом году её прибыль на акцию вырастет на 50% до $3,4-3,5 (по сравнению с $2,28 в прошлые периоды). Это позитивно скажется на котировках компании. Акции HP торгуются на Московской бирже". - указывают эксперты инвестбанка.

Аналитики указывают на главные факторы роста прибыли компании:

- Восстановление спроса. Постепенный выход мира из локдауна привёл к мощному восстановлению спроса на офисную технику. Во 2К21 выручка HP в сегменте принтеров и персональных компьютеров выросла на 27-28% в годовом выражении.

- Ставка на игровую индустрию. В начале июня 2021г компания купила HyperX - подразделение Kingston по выпуску игровых гарнитур. Сумма сделки составила $425 млн. HyperX известна среди геймеров своими игровыми клавиатурами, мышками, наушниками, микрофонами и прочими аксессуарами. HP рассчитывает на синергию компании со своим подразделением игровых стационарных компьютеров и ноутбуков Omen.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, акции HP могут вырасти 14,4% в ближайшие 12 месяцев, отмечают эксперты Sber CIB.

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