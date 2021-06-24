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24 июня 2021 года 13:56
Акции BASF интересны для долгосрочного инвестирования - BCS Express
Акции BASF SE представляют интерес для долгосрочного инвестирования, особенно для инвесторов хранящих свои сбережения в евро, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. Покупки бумаги на основании технической картины могут быть интересны внутри диапазона EUR61-65 за штуку, целью выступает уровень в EUR80 за штуку, доходность может составить более 30%, говорится в аналитическом материале эксперта. Концерн BASF SE является одним из лидеров своей отрасли, имеет продуманную стратегию развития и выпускает высокодиверсифицированную линейку продукции. Важным аспектом на который стоит обратить внимание, по мнению Покровского - это продажи концерна. В кризисный 2020 год они практически не изменились). Более того, отмечает аналитик инвесткомпании, концерн продемонстрировал рост показателей в I квартале 2021 года выше допандемийных уровней и увеличил прогноз на конец года. Также Покровский обращает внимание, что BASF SE выплачивает высокие дивиденды, несмотря на большой размер вычета налога в европейской юрисдикции. При этом основной риск концерна связан с медленной диверсификацией продаж продукции в региональном разрезе, отмечает аналитик. Консенсус-прогноз аналитиков находится на уровне EUR76 за акцию, что на 17% выше текущей цены, указывает эксперт BCS Express. BASF Societas Europaea (BASF SE) - крупнейший в мире химический концерн. Штаб-квартира находится в городе Людвигсхафене на юго-западе Германии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: ГЕРМАНИЯ-BASF-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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