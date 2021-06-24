Вероятность повышения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в июле 2021г высока - "Локо-Инвест"

Сохраняются высокие шансы на повышение ключевой ставки Банка России на 50 б.п. по итогам заседания в июле текущего года, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Комбинация растущей промышленности и все еще высоких показателей недельной инфляции позволяет констатировать отсутствие значимых изменений в общей макрокартинке - экономика восстанавливается. Об этом же вновь напомнил зампред ЦБ Алексей Заботкин, ответив, что динамика ВВП и инфляции превышает апрельские прогнозы, что потребует смещения ключевой ставки к верхней границе нейтрального коридора, причем сейчас она может находиться чуть выше, чем 6%, из-за повышенных инфляционных ожиданий. Также он отметил отсутствие необходимости в мягкой монетарной политике, когда экономика быстро восстанавливается, а бюджетная политика остается умеренно стимулирующей. Все это сохраняет высокие шансы на повышение ставки вновь на 50 б.п. в июле с возможностью увидеть еще +25-50 б.п. до конца текущего года", - отмечает Полевой.

Менее агрессивное повышение по мнению эксперта, также возможно, если глобальные цены на сырье продолжат корректироваться вниз, внутренний спрос не будет расти, как раньше, на фоне открытия зарубежного туризма, а хороший урожай и крепкий рубль сдержат продовольственные и непродовольственные цены.

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