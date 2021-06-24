Бумаги МТС остаются одними из фаворитов на рынке акций - "Атон"

Бумаги "МТС" остаются одними из фаворитов на рынке акций, считают аналитики инвестиционной компании "Атон".

"МТС" объявила результаты своего годового собрания акционеров - подтверждены финальные годовые дивиденды в размере 26,51 руб. на обыкновенную акцию (или 53,02 руб. на ADR), что соответствует дивидендной доходности 7,8%. Дата закрытия реестра намечена на 8 июля, а выплата должна быть произведена не позднее 12 августа. Бумаги "МТС" - одни из наших фаворитов, так как компания предлагает сильную динамику роста и щедрые дивиденды (рейтинг - "выше рынка", прогнозная цена - 395 рублей)", - отмечают в инвесткомпании.

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