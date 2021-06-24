Бумаги TCS Group интересны для долгосрочных инвестиций - "Атон"

Бумаги TCS Group интересны для долгосрочных инвестиций, считают аналитики "Атона".

"TCS Group провела "День стратегии", который должен в очередной раз воодушевить инвесторов относительно долгосрочных перспектив роста. В 2020 году чистый доход группы от услуг МСБ составил 4,5 млрд руб. (10% общей чистой прибыли), и, по нашей модели, в 2023 году ожидается на уровне 21 млрд руб. (18% общего результата). Нам по-прежнему нравятся бумаги TCS Group как инструмент долгосрочного инвестирования". - отмечают эксперты инвесткомпании.

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