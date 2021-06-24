Возможно повышение ставки ЦБ РФ до 6,0% на заседании в июле - Уралсиб

Возможно повышение ключевой ставки Банка России до 6,0% уже на заседании в июле текущего года, говорится в комментарии Уралсиба.

"Зампред ЦБ Алексей Заботкин в среду подтвердил, что цель ЦБ по инфляции остается неизменной, 4%. Возможность повышения ключевой ставки до более 6,0% вполне существует, но такое повышение вовсе не гарантировано, оно может потребоваться, чтобы добиться снижения инфляционных ожиданий. Также возможность превышения ключевой ставкой 6-процентного уровня заложена в макроэкономическом прогнозе, который был опубликован в апреле: средняя ключевая ставка на следующий год оценивается в диапазоне 5,3-6,3%, - отмечает аналитик корпорации Ирина Лебедева. - Мы полагаем, что повышение ключевой ставки до 6,0% с высокой вероятностью может произойти уже на ближайшем заседании ЦБ, это прямо вытекает из сообщений, что в ходе июньского заседания регулятор рассматривал возможность повышения ставки сразу на 100 б.п., замедления же инфляции с тех пор пока не отмечалось. Повышение ставки еще на 50 б.п. сейчас уже не станет сюрпризом для участников рынка. Также мы полагаем, что ключевая ставка останется на повышенном уровне в течение длительного времени и ее прогноз на следующий год может быть повышен. Но в целом последний комментарий ЦБ допускает некоторое смягчение риторики".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.