Возможно небольшое ослабление рубля после окончания налогового периода в июне - "Локо-Инвест"

Возможен разворот курса рубля по отношению к доллару к небольшому ослаблению после окончания налогового периода в июне, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль большую часть дня в среду медленно укреплялся, следуя за слабеющим долларом и растущей нефтью, и лишь к вечеру был небольшой разворот. При такой динамике курса все те, кто выжидал до последнего перед основными налоговыми выплатами, вынуждены продавать в рынок. Близится и дивидендный период. Поэтому рубль пока выглядит чуть лучше наших ожиданий, но неминуемые конверсии части дивидендов и сохранение неоднозначной геополитической повестки могут приводить к резким откатам курса доллара вверх. Открытие Турции создаст дополнительный спрос на валюту. До завершения налогового периода рубль может продолжить умеренно расти, но далее ждем остановки и небольшого разворота", - отмечает Полевой в своем комментарии.

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