Вероятны попытки роста котировок нефти к $77-78/барр. в конце текущей недели - ПСБ

Вероятны попытки роста котировок нефти марки Brent к уровням $77-78 за баррель в конце текущей недели, сообщается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Вышедшие в среду недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей оказались неплохими: запасы сырой нефти бензинов сильно упали (минус 7,6 и -минус 2,9 млн барр. соответственно), хотя загрузка мощностей НПЗ в стране неожиданно чуть снизилась. Однако спад оптимизма на рынках не позволил в среду котировкам нефти марки Brent преодолеть $76 за баррель. В четверг ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает удерживаться чуть выше отметки $75за баррель. Мы ждем попыток роста цены на нефть марки Brent в конце недели к району $77-78 за баррель - конъюнктурно видим основания для нахождения выше нашего текущего целевого диапазона", - пишут эксперты ПСБ.

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