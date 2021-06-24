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24 июня 2021 года 10:55
Цена нефти может удержаться в диапазоне $70-80/барр. до конца июня - "Фридом Финанс"
Цена на нефть марки Brent до конца текущего месяца может удержаться в диапазоне $70-80 за баррель, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Цена на нефть достигала максимума за два с половиной года на уровне $76 за баррель, поскольку ее запасы в США упали на 7,6 млн баррелей, в том числе на 1,8 млн баррелей сократились резервы в Кушинге. Участники соглашения ОПЕК+ рассматривают вопрос об увеличении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки, однако эта информация не повлияла на нефтяные цены. Можно ожидать, что при отсутствии негативных сигналов цена на нефть марки Brent до конца месяца удержится в диапазоне $70-80", - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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