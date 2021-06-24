Возможен рост цен ОФЗ в четверг - ПСБ

Цены ОФЗ в четверг могут еще немного подрасти, доходность 10-летних рублевых госбумаг останется в диапазоне 7,10-7,20% годовых, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Кривая доходности ОФЗ по итогам торгов в среду сместилась вниз на 2-4 б.п., отыграв потери вторника, констатирует главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. Рост цен рублевых гособлигаций был поддержан продолжающимся ралли на нефтяном рынке, а также повышением спроса на рисковые активы на глобальном рынке.

Доходность 10-летних локальных гособлигаций ЕМ в среду преимущественно снижалась: ЮАР - на 11 б.п., Турции - на 16 б.п., Индонезии - на 21 б.п., Колумбии - на 6 б.п., Бразилии - на 6 б.п.

Оптимизм в отношении локальных облигаций ЕМ усилили комментарии представителей ФРС о том, что рост инфляции носит временный характер и ужесточение монетарной политики будет основываться на фактических данных по занятости, которые еще не достигли цели, отмечает Монастыршин.2

Минфин РФ в среду на первом аукционе продал новые 20-летние ОФЗ 26238 на 7,0 млрд руб. с доходностью 7,29% годовых при спросе 19,5 млрд руб., предоставив премию ко вторичному рынку в 6 б.п. На втором аукционе Минфин разместил 8-летние ОФЗ 26237 на 20 млрд руб. с доходностью 7,12% годовых при спросе 30,1 млрд руб., премия ко вторичному рынку составила 8 б.п. Относительно небольшой объем продаж нового госдолга и ограниченный уровень премии в новых бумагах способствовали снижению доходности гособлигаций на вторичном рынке ближе к закрытию торгов, указывает эксперт ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.