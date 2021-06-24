Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "ЛУКОЙЛ" и данные из США:

- "ЛУКОЙЛ" проведет собрание акционеров;

- В США выйдут данные по заявкам на пособие по безработице за неделю и по ВВП за первый квартал 2021 года (третья оценка);

- Лидеры ЕС на саммите обсудят вопросы геополитики, в том числе отношения с Россией.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.