Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг нейтрально - ПСБ

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг на нейтральной территории, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Учитывая невнятный внешний фон по состоянию на утро четверга, индекс Мосбиржи в первой половине торговой сессии может остаться вблизи уровней закрытия среды. В течение дня, при улучшении настроений на мировых рынках, индекс продолжит тяготеть к отметке 3850 пунктов и обновлению исторических максимумов", - указывает эксперт ПСБ.

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