Индекс Мосбиржи откроет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 3825-3850п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 3825-3850 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3825-3850 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3820, 3800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3860, 3870 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует относительно стабильное состояние внешнего фона в четверг утром", - прогнозирует эксперт.

Участники российских торгов во второй половине торгового дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос. Кроме того, обращает внимание, аналитик "Алго Капитала", в США в 15:30 МСК выйдет большой блок важных макроэкономических данных. Он будет включать в себя финальную оценку прироста ВВП за первый квартал, майскую статистику по изменению объема заказов на товары длительного пользования и недельное количество первичных заявок на пособия по безработице.

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