Возможен рост цены акций Газпрома до 300 руб. летом 2021г - BCS Express

Возможен рост котировок акций "Газпрома" до уровня в 300 рублей за штуку летом текущего года, говорится в комментарии BCS Express.

"Цены на газ продолжают рост, стоимость фьючерсов на хабе TTF приближается к $400. Аномальная жара привела к росту спроса на электроэнергию из-за потребности в кондиционировании. Газ, который мог бы быть направлен на пополнение резервов в ПХГ, используется на электростанциях. Это крайне позитивно для акций "Газпрома" и дивидендных перспектив по итогам 2021 года (по текущим ценам ожидается двузначная доходность). В такой ситуации рост котировок к 300 рублям в летний период вполне реален (даже с учетом предстоящего в июле дивидендного гэпа)", - отмечает эксперт Василий Карпунин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.