Котировки акций Regeneron могут вырасти на 15% - "Финам"

Потенциал роста котировок акций Regeneron Pharmaceuticals от текущих уровней составляет 15%, считают аналитики "Финама".

"Антиковидный "коктейль" REGEN-COV стал настоящий прорывом для Regeneron и в 2021 и последующих годах принесет компании значительную выручку: только от контракта с правительством США в 2021 году Regeneron получит около $2,6 млрд. Целый ряд препаратов компании клинической стадии при этом обладает внушительным коммерческим потенциалом, а некоторые из них могут поменять расклад сил в отдельных отраслях медицины. Компания направляет значительную часть средств на R&D: в последние три года затраты на НИОКР составили в среднем 35% от выручки. В совокупности данные факторы открывают значительный потенциал для компании: на настоящий момент, по нашим оценкам, возможен рост котировок акций на 15%", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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