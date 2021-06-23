"Финам" рекомендует покупать акции Amgen с прогнозной ценой $285,74

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Amgen с прогнозной ценой $285,74 за штуку, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Пандемия коронавируса оказала умеренное негативное влияние на бизнес Amgen, при этом рост продаж новых препаратов позволил преодолеть отрицательный эффект от снижения количества очных врачебных консультаций и назначений лекарств в странах Запада, отмечают эксперты.

Amgen - американская биотехнологическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой и производством лекарственных препаратов методами клеточной и молекулярной биологии.

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