"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Freeport-McMoRan с прогнозной ценой $59,5

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" рекомендуют покупать акции Freeport-McMoRan Inc. с прогнозной ценой на уровне $59,5 за штуку в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре инвестиционной компании.

"За последний месяц котировки акций Freeport-McMoRan скорректировались более чем на 20% вслед за ценами на медь. Мы считаем, что цены на медь развернутся и продолжат восходящую динамику, несмотря на планы Китая по продаже 20 тыс. тонн меди из резервов - это всего лишь 3,6% от месячного импорта Китая", - отмечают эксперты.

Медь - это металл будущего, который используется в двух самых быстрорастущих отраслях: электрокары и солнечная энергетика. Цена входа на этот рынок высокая, ввод новых месторождений в эксплуатацию - продолжительный процесс, занимающий по оценкам различных участников рынка от 4 до 10 лет. Баланс спроса и предложения на рынке достаточно тонкий, и вполне вероятно, что в ближайшие годы будет дефицит предложения, обращают внимание аналитики инвесткомпании.

Freeport-McMoRan в настоящее время достраивает крупный добывающей проект Grasberg, который позволит увеличить продажи меди на 37,5%. Таким образом, указывают в "КИТ Финанс Брокер", при текущей цене на медь $4/$5 за фунт EBITDA компании к 2022 году составит $12,5/$17 млрд (рекордная EBITDA 2018 года составляла $6,7 млрд).

"Рост финансовых показателей и низкие процентные ставки приведут к делевериджу. При снижении чистого долга до $3 млрд, компания может изменить дивидендную политику в пользу акционеров. Таким образом, при снижении долговой нагрузки, может произойти положительная переоценка мультипликаторов в сторону снижения", - отмечают эксперты.

Freeport-McMoRan Inc. - американская компания, один из крупнейших в мире производителей меди. Выручка компании формируется преимущественно за счет продажи меди (80%), золота (12%), а также молибдена (6%). Добывающие активы компании расположены в Северной и Южной Америке и Индонезии.

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