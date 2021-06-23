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23 июня 2021 года 17:16
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Freeport-McMoRan с прогнозной ценой $59,5
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" рекомендуют покупать акции Freeport-McMoRan Inc. с прогнозной ценой на уровне $59,5 за штуку в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре инвестиционной компании. "За последний месяц котировки акций Freeport-McMoRan скорректировались более чем на 20% вслед за ценами на медь. Мы считаем, что цены на медь развернутся и продолжат восходящую динамику, несмотря на планы Китая по продаже 20 тыс. тонн меди из резервов - это всего лишь 3,6% от месячного импорта Китая", - отмечают эксперты. Медь - это металл будущего, который используется в двух самых быстрорастущих отраслях: электрокары и солнечная энергетика. Цена входа на этот рынок высокая, ввод новых месторождений в эксплуатацию - продолжительный процесс, занимающий по оценкам различных участников рынка от 4 до 10 лет. Баланс спроса и предложения на рынке достаточно тонкий, и вполне вероятно, что в ближайшие годы будет дефицит предложения, обращают внимание аналитики инвесткомпании. Freeport-McMoRan в настоящее время достраивает крупный добывающей проект Grasberg, который позволит увеличить продажи меди на 37,5%. Таким образом, указывают в "КИТ Финанс Брокер", при текущей цене на медь $4/$5 за фунт EBITDA компании к 2022 году составит $12,5/$17 млрд (рекордная EBITDA 2018 года составляла $6,7 млрд). "Рост финансовых показателей и низкие процентные ставки приведут к делевериджу. При снижении чистого долга до $3 млрд, компания может изменить дивидендную политику в пользу акционеров. Таким образом, при снижении долговой нагрузки, может произойти положительная переоценка мультипликаторов в сторону снижения", - отмечают эксперты. Freeport-McMoRan Inc. - американская компания, один из крупнейших в мире производителей меди. Выручка компании формируется преимущественно за счет продажи меди (80%), золота (12%), а также молибдена (6%). Добывающие активы компании расположены в Северной и Южной Америке и Индонезии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-FREEPORT/MCMORAN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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