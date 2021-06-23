Вероятность увеличения добычи нефти после июля 2021г повысилась - Банк "Открытие"

Вероятность увеличения добычи нефти после июля 2021 года по решению министерского комитета ОПЕК+ повысилась, говорится в комментарии руководителя аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анны Мориной.

"Цены на нефть марки WTI в начале текущей недели на новостях уже прорывались выше уровня 2018 года и лишь немного не достигли отметки $74 за баррель. В середине торгов среды цена WTI находилась в диапазоне $72,6-$73,5 за баррель с повышательным трендом. Растущий тренд нефти марки Brent еще более выражен с текущим уровнем $73,6-75,6 за баррель. Рублевая цена Brent также близка к рекордному уровню - уже превышала 5500 рублей за баррель (максимум наблюдался в октябре 2018 года), несмотря на укрепление рубля, - отмечает Морина.

По мнению эксперта, в текущей ситуации, даже несмотря на очередную волну коронавируса с новым штаммом, повышается вероятность увеличения добычи нефти участниками альянса ОПЕК+ как для балансирования недостающего предложения, так и для корректировки цен в комфортный для них диапазон около $70 за баррель нефти марки Brent.

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