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23 июня 2021 года 14:13
"Велес Капитал" рекомендует держать акции Норникеля с целью 22423 руб
"Велес Капитал" рекомендует держать акции "Норникеля" с целевой ценой 22423 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Сучкова. "Норникель" подвел итоги байбэка. Всего был предъявлено 64,2 млн акций при максимальном объеме выкупа 5,4 млн акций. Таким образом, коэффициент выкупа составил 8,4%, унапоминает эксперт. "Всего "Норникель" потратит на байбэк около $2,1 млрд. Ожидается, что отток средств произойдет во II полугодии 2021г. Согласно нашим расчетам, по итогам 2021г. "Норникель" получит FCFF на уровне $1,9 млрд, что обусловлено ростом CAPEX до $3,2 млрд и выплатой экологического штрафа в размере почти $2 млрд. Затраты на выкуп акций ($2,1 млрд) и выплату дивидендов внутри 2021г (около $2,2 млрд) в 2 раза превысят свободный денежный поток, что повлечет рост долговой нагрузки. Переход на расчет дивидендной базы из FCFF в 2021-2022 гг. приведет к падению ежегодных выплат до 1000-1500 руб. на акцию. Однако в будущем вполне вероятны новые выкупы акций, которые будут компенсировать снижение дивидендных выплат. Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции "Норникеля" с целевой ценой 22423 руб. и рекомендацией "Держать", - отмечает Сучков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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