BCS Express открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 65 руб. за штуку". Цена входа: 55,5 руб. за штуку, потенциальная доходность: 17,1%, горизонт инвестирования: 8 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Стоп-лосс для ограничения убытка в случае неудачи инвестор может выставить самостоятельно, исходя из своего риск-профиля, - отмечает аналитик инвесткомпании Игорь Галактионов. - Акции компании выглядят привлекательными на фоне дорогого алюминия, потенциального делевереджа и корпоративных преобразований".

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