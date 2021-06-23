Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4220-4270 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4220-4270 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка сохранил импульс, образовавшийся в результате отскока от уровня поддержки 4170 пунктов. Индикатор RSI указывает на силу "быков", при этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста. Базовым сценарием является движение к новым историческим максимумам после кратковременной консолидации", - отмечает аналитик инвесткомпании Сергей Пигарев.

Эксперт отмечает, что на мировых фондовых площадках в среду наблюдается смешанная динамика после позитивного начала недели. Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе успокоило рынки. Глава ФРС в очередной раз отметил, что причины разгона инфляции (эффект низкой базы прошлого года, рост спроса в связи со снятием карантинных ограничений, перебои в поставках) носят временный характер, поэтому сворачивание программы QE и повышение ключевой ставки будут происходить плавно. Мягкая риторика председателя ФРС позволила высокотехнологичному индексу Nasdaq обновить исторические максимумы. Акции ИТ-компаний также воспринимаются рынком как защитные на фоне вспышек заражения новыми штаммами коронавируса и замедления темпов прививочной кампании в США, что, по мнению Пигарева, повышает привлекательность этих бумаг для инвесторов.

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