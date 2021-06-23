Sber CIB составил топ иностранных дивидендных акций на Мосбирже

Sber CIB представил на вэбинаре с аналитиками топ иностранных дивидендных акций на Московской бирже, в него вошли Verizon, Exxon Mobil, AT&T, Chevron, IBM, AbbVie, говорится в комментарии инвестбанка.

"Компания Verizon Communications уже более 35 лет ежеквартально платит дивиденды. Последние 14 лет дивидендные выплаты росли каждый год", - отмечают эксперты.

Exxon Mobil 109 лет подряд выплачивает дивиденды, указывают аналитики, и последние 37 лет она увеличивала их ежегодно в среднем на 6,1%.

AT&T Inc. ежегодно повышает дивидендные выплаты после разделения в 1983г в среднем на 4,1% в год. В последние 12 лет компания увеличивает квартальные дивиденды в среднем на 2%.

Chevron Corp. ежегодно увеличивает дивиденды в течение 32 лет подряд, в среднем на 6,3% в год, отмечают эксперты Sber CIB.

International Business Machines (IBM) выплачивает дивиденды 104 года подряд. В последние 26 лет компания увеличивала их ежегодно в среднем на 13,9%.

Компания AbbVie в течение 8 лет увеличивала дивиденды в среднем на 15,9 в год, что, на взгляд аналитиков инвестбанка, является очень высоким показателем. В последние три года темпы роста дивидендов замедлились до 10% в год.

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