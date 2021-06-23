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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 72 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
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23 июня 2021 года 12:44

Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 72 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 72 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Курс доллар/рубль во вторник вечером перешел к снижению, сегодня он находится уже около 72,6 руб./$1. С утра среды курс снижается более чем на 0,2%, другие валюты EM также в основном укрепляются. Восстановление спроса на риск и продолжение роста нефтяных цен позитивны для российских активов. Поддержку рублю продолжает оказывать и налоговый период, пик которого придется на пятницу и понедельник, когда будут уплачиваться НДПИ и налог на прибыль. У курса USD/RUB есть потенциал к дальнейшему снижению в сторону 72 руб./$1, впрочем, нераскрытые подробности новых санкций будут ограничивать укрепление рубля", - отмечают эксперты банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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